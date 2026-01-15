Реклама

16:33, 15 января 2026Забота о себе

Эндокринолог раскрыла способ сделать белый хлеб полезнее

Эндокринолог Ронельт посоветовала заморозить хлеб перед употреблением
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Master1305 / Shutterstock / Fotodom

Врач-эндокринолог Алессия Ронельт раскрыла способ хранения белого хлеба, при котором он становится полезнее. Ее совет приводит Daily Mirror.

Ронельт указала, что одной из самых популярных претензий к хлебу является содержание в нем крахмала. По ее словам, это вещество не очень полезно, особенно для пожилых людей. Однако, если булку перед употреблением заморозить, крахмал поменяет структуру и станет резистентным. «Резистентный крахмал — это особый вид клетчатки. Он медленно переваривается, помогает дольше ощущать сытость и уменьшает скачки сахара в крови», — объяснила врач.

Ронельт заявила, что ее совет работает не только с хлебом, но и с любыми продуктами, содержащими крахмал. Например, она посоветовала попробовать заморозить перед употреблением отварной картофель или рис.

Ранее нутрициолог Юрий Брабечан назвал самые полезные варианты завтрака. По его мнению, организм получает наибольшую пользу с утра от омлета на пару, овсяной каши или гречки с несладким йогуртом.

