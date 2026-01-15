Уехавшую в Европу Лазареву сняли за решеткой

Ведущая Лазарева опубликовала видео, где она читает внучке стихотворение «Узник»

Российская телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга), уехавшая в Европу, опубликовала видео, в котором читает внучке стихотворение. Ролик она разместила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На видео телеведущая с внучкой запечатлены у окна с решеткой. Лазарева читает девочке стихотворение Александра Пушкина «Узник». «Сидим за решеткой с внучкой. Не виновны. Просто веселимся», — подписала ролик телеведущая.

Ранее Лазарева высказалась о проблеме с мошенничеством в России. Она заявила, что россияне становятся жертвами аферистов, потому что «долгие годы их отучали думать самостоятельно».

О том, что Лазарева стала бабушкой, сообщалось в январе 2025 года. Ее дочь Софья родила девочку. Ребенку дали имя Сара.