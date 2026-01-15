Лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла» продлили

OFAC США продлил лицензию для продажи зарубежных активов «Лукойла»

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) Минфина США продлило лицензию для продажи зарубежных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Соответствующий документ размещен на сайте управления

Документ разрешает вести переговоры и заключать контракты с «Лукойлом», связанные с продажей международных активов компании. Срок продлили до 28 января, документ затрагивает как самого российского производителя нефти, имеющего зарубежные активы, так и любые компании, в которых «Лукойл» прямо или косвенно владеет долей не менее 50 процентов.

В разрешении есть также ряд исключений. Так, лицензия не разрешает разблокирование имущества, на которое наложены рестрикции, запрещены операции, наносящие вред иностранной деятельности, включая сделки с подсанкционными лицами, а также запрещен перевод денежных средств в Российскую Федерацию.

В октябре 2025 года США, Евросоюз и Великобритания ввели в ограничительный список российскую нефтяную компанию «Лукойл». Руководству компании пришлось срочно искать покупателя на свои международные активы. Первым из них стал трейдер Gunvor однако Минфин США не дал ему разрешения на покупку, кака и нескольким последующим претендентам.

В начале января 2026-го компании Chevron и Quantum Energy Partners решили объединиться для покупки зарубежных активов российской компании «Лукойл». Как сообщает газета Financial Times (FT), они планируют разделить между собой активы российской нефтяной организации. Сообщается, что активы «Лукойла» составляют 22 миллиарда долларов.