17:04, 15 января 2026Авто

На Кубе увеличат производство российских автомобилей

ТАСС: УАЗ планирует нарастить объемы производства автомобилей на Кубе
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) в 2026 году собирается увеличить объемы производства машин на Кубе, запущенного в апреле 2025-го. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает ТАСС.

Отмечается, что за истекшие месяцы было собрано несколько десятков автомобилей российской марки, а также решились «практически все организационные вопросы с местными партнерами». Теперь УАЗ планирует существенно нарастить объемы производства на Кубе.

При запуске производства анонсировалось, что предприятие в латиноамериканской стране будет выпускать до полутора тысяч машин «Патриот» и «Пикап» в год, адаптированных под климат и особенности местных дорог. Для этого на кубинском заводе установили современное оборудование и внедрили системы контроля качества.

В декабре прошлого года также стало известно, что ЦБ Кубы решил перейти к плавающему курсу иностранной валюты, введение которого, как ожидается, станет первым шагом на пути постепенной дедолларизации экономики островного государства.

