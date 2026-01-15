Реклама

19:32, 15 января 2026Бывший СССР

На Украине назвали крайне напряженное для ВСУ направление

Боец ВСУ Мучной рассказал о напряженной обстановке на лиманском направлении
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Обстановка на лиманском направлении крайне напряженная. Такое заявление сделал украинский военнослужащий с позывным Мучной в Telegram-канале.

«В целом обстановка на направлении крайне напряженная (...) [российские войска] стараются закрепиться в населенных пунктах и расширить зону контроля», — рассказал он.

В конце декабря командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) признало, что лиманское направление фронта постепенно превращается для украинских войск в бойню.

Ранее ВС РФ зашли в населенные пункты Лиман и Вильча в Харьковской области после установления контроля над Синельниково. По словам подполковника Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР) в отставке Андрея Марочко, в руководстве ВСУ сейчас преобладают панические настроения.

