Названа неожиданная опасность питьевой воды из кулеров

AIMS Microbiology: Кулеры содержат больше микробов, чем водопроводная вода

Коммерческие автоматы по продаже питьевой воды и кулеры в общественных местах могут содержать больше микробов, чем обычная водопроводная вода. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лома-Линда, опубликовавшие обзор 70 научных работ в журнале AIMS Microbiology.

Анализ показал, что в насадках и внутренних трубках водных автоматов бактерии могут активно размножаться уже через несколько дней после дезинфекции. Основная причина — фильтрация остаточного хлора, который в водопроводной воде сдерживает рост микроорганизмов, но отсутствует в системах автоматов.

По словам авторов, при нерегулярной очистке и несвоевременной замене фильтров такие устройства создают идеальные условия для образования бактериальных биопленок. В результате уровень загрязнения воды в автоматах может сравняться с исходной водопроводной водой или даже превысить его.

Исследователи подчеркивают, что автоматы требуют строгого и частого обслуживания — от еженедельной до ежемесячной дезинфекции в зависимости от интенсивности использования. Без этого привычный источник «чистой» воды может представлять скрытый риск для здоровья.

