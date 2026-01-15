Реклама

Наука и техника
14:14, 15 января 2026Наука и техника

Названа неожиданная опасность питьевой воды из кулеров

AIMS Microbiology: Кулеры содержат больше микробов, чем водопроводная вода
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Коммерческие автоматы по продаже питьевой воды и кулеры в общественных местах могут содержать больше микробов, чем обычная водопроводная вода. К такому выводу пришли исследователи из Университета Лома-Линда, опубликовавшие обзор 70 научных работ в журнале AIMS Microbiology.

Анализ показал, что в насадках и внутренних трубках водных автоматов бактерии могут активно размножаться уже через несколько дней после дезинфекции. Основная причина — фильтрация остаточного хлора, который в водопроводной воде сдерживает рост микроорганизмов, но отсутствует в системах автоматов.

По словам авторов, при нерегулярной очистке и несвоевременной замене фильтров такие устройства создают идеальные условия для образования бактериальных биопленок. В результате уровень загрязнения воды в автоматах может сравняться с исходной водопроводной водой или даже превысить его.

Исследователи подчеркивают, что автоматы требуют строгого и частого обслуживания — от еженедельной до ежемесячной дезинфекции в зависимости от интенсивности использования. Без этого привычный источник «чистой» воды может представлять скрытый риск для здоровья.

Ранее ученые выяснили, что популярная силиконовая посуда для запекания при нагревании может выделять опасные циклические силоксаны.

