15:07, 15 января 2026МирЭксклюзив

Названы сценарии развития ситуации вокруг Гренландии

Политолог Асафов: Трамп может внезапно снизить градус накала вокруг Гренландии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Для обсуждения ситуации вокруг Гренландии существует еще большая дистанция для публичного обсуждения, и президент США Дональд Трамп может в любой момент снизить градус накала, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее глава МИД европейской страны Ларс Лекке Расмуссен по итогам встреч в Вашингтоне заявил, что Дания не смогла убедить США отказаться от стремления завладеть Гренландией. При этом он заявил, что нарушение США территориальной целостности Дании и права населения Гренландии на самоопределение было бы совершенно неприемлемо.

Эксперт уверен, что Трамп может в любой момент уменьшить давление и предложить какую-то сделку по размещению баз в Гренландии или найти другой формат взаимодействия. По его словам, таких форматов у США множество, и есть еще не полярные вариации.

«А полярности следующие. Первое — отстать от Гренландии и соблюдать договоренности по письму Лансинга, которое было написано при президенте Вудро Вильсоне в начале 20 века при сделке по Виргинским островам. Оставить все как есть. А вторая полярность — сделать остров частью Соединенных Штатов. Я думаю, что решение лежит внутри, но оно должно созреть, стороны должны еще поругаться, потрясти мускулами, посоздавать угрозы», — сказал Асафов.

Он добавил, что это довольно длительный процесс на фоне отсутствия каких-то очевидных успехов по другим направлениям — Венесуэле, Кубе, Мексике, украинскому кризису или урегулированию в Газе. Политолог пояснил, что Трампу сейчас также важно осуществить такие сделки, которые бы не повлияли плохо на промежуточные выборы 3 ноября.

Ранее стало известно, что Расмуссен и министр по делам независимости и иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт планируют убедить вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио отказаться от притязаний США на Гренландию во время предстоящей встречи.

