Оскорбившему Трампа рабочему пожертвовали почти миллион долларов

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Оскорбившему президента США Дональда Трампа рабочему завода Ford в Детройте Ти Джею Сабуле пожертвовали более 800 тысяч долларов. Об этом свидетельствуют данные GoFundMe.

В описании одного из размещенных на платформе сборов Сабула назван патриотом США, «справедливо назвавшим президента Дональда Трампа защитником педофилов». Всего на GoFundMe в поддержку рабочего были открыты два сбора, в рамках которых ему пожертвовали 481 и 330 тысяч долларов соответственно.

Ранее Сабула рассказал, что его отстранили от работы в компании на время расследования инцидента с Трампом. Он подчеркнул, что не жалеет о своем поступке и считает, что стал «мишенью для политической мести».

Инцидент произошел во время визита Трампа на завод Ford в Мичигане. Президент США показал Сабуле, назвавшему его «защитником педофилов», средний палец, сказав перед жестом «Пошел ты *****».

