Появилось видео гибели темнокожего воспитанника ЦСКА

В сети появилось видео гибели воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса

В сети появилось видео момента гибели темнокожего воспитанника ЦСКА Лайонела Адамса. Оно доступно в Telegram-канале Mash на спорте.

Кадры были сняты камерой видеонаблюдения. На них видно падение футболиста из окна многоэтажного дома в подмосковном Звенигороде. Отмечается, что ролик уже изучают правоохранительные органы.

14 января стало известно, что Адамс выпал из окна многоэтажного здания в Подмосковье. Отмечалось, что прибывшие на место медики уже не могли никак ему помочь.

По информации «Mash на спорте», мать погибшего Адамса заявила, что с ее сыном кто-то расправился. При этом друзья футболиста утверждают, что он сделал это сам из-за неразделенной любви.