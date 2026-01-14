Стало известно о смерти избитого в Подмосковье темнокожего воспитанника ЦСКА

Mash на спорте: Воспитанник футбольного ЦСКА Лайонел Адамс погиб в Подмосковье

Стало известно о смерти избитого в Подмосковье темнокожего воспитанника футбольного ЦСКА Лайонела Адамса. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на спорте.

По информации канала, 31-летний Адамс выпал из окна многоэтажного здания в Подмосковье. Отмечается, что футболист умер до прибытия на место происшествия медиков.

27 декабря сообщалось, что группа мужчин из десяти человек избила Адамса в подмосковном Звенигороде. Футболист получил пулевое ранение бедра и рваную рану губы и был госпитализирован.

Адамс родился в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2014 год выступал за дублирующий состав ЦСКА, но не сумел пройти в основную команду. Защитник вызывался в юношескую сборную России. На клубном уровне, помимо ЦСКА, представлял красноярский «Енисей», челнинский «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», а также ряд команд из Казахстана.