Появились подробности смерти 31-летнего воспитанника ЦСКА

Мать погибшего 31-летнего воспитанника ЦСКА Адамса заявила, что ее сына убили

Появились подробности смерти 31-летнего воспитанника московского ЦСКА Лайонела Адамса. Их приводит Telegram-канал Mash на спорте.

По информации канала, мать погибшего Адамса заявила, что ее сына убили. При этом друзья футболиста утверждают, что он совершил самоубийство из-за неразделенной любви.

Мать Адамса рассказала, что у него не было возлюбленной. По ее словам, последний раз они общались перед Новым годом. Тогда же она пыталась созвониться с сыном и навестить его в больнице, но он уехал оттуда без предупреждения.

14 января стало известно, что Адамс выпал из окна многоэтажного здания в Подмосковье. Отмечалось, что футболист умер до прибытия на место происшествия медиков.

В конце декабря группа мужчин избила Адамса в подмосковном Звенигороде. Футболист получил пулевое ранение бедра и рваную рану губы и был госпитализирован.

Адамс родился в Санкт-Петербурге. С 2012 по 2014 год футболист выступал за дублирующий состав ЦСКА, но не сумел пройти в основную команду. Защитник вызывался в юношескую сборную России. На клубном уровне, помимо ЦСКА, представлял красноярский «Енисей», челнинский «КАМАЗ», армянские «Бананц» и «Ван», испанскую «Серседу», белорусскую «Ислочь», а также ряд команд из Казахстана.