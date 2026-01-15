Реклама

11:19, 15 января 2026Силовые структуры

Природный интерьер особняка директора парка «Куршская коса» попал на видео

СК показал видео обысков в доме директора парка «Куршская коса» Калины
Любовь Ширижик

Обыски проведены в особняке директора национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолия Калины по уголовному делу о незаконной вырубке леса. Оперативное видео ФСБ предоставили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России.

На кадрах видны спецназовцы, перелезающие через ворота на приусадебную территорию. Показан интерьер дома с природными элементами, шкура рыси на мебели из ценных пород дерева.

Следователи возбудили уголовное дело против Калины на основании материалов ФСБ. Калина задержан и допрошен. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения. Также проводятся следственные действия в отношении других подозреваемых.

По данным следствия, директор нацпарка дал поручение вырубить деревья в объеме свыше 150 кубометров на площади около гектара для того, чтобы на освободившемся участке его знакомый построил туристический комплекс. Причиненный ущерб оценивается в 12,7 миллиона рублей.

О задержании Калины стало известно накануне, 14 января.

