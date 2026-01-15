Реклама

Наука и техника
13:24, 15 января 2026Наука и техника

Строительный материал неожиданно оказался полезным продуктом питания

ABS: Побеги бамбука богаты белком, пищевыми волокнами и содержат витамины
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Panumas Yanuthai / Shutterstock / Fotodom

Бамбук, который чаще ассоциируется со строительством и мебелью, может оказаться полезным продуктом питания с выраженными оздоровительными свойствами. К такому выводу пришли исследователи из Университета Англия Раскин, проанализировав все доступные научные данные о потреблении бамбука человеком. Обзор опубликован в журнале Advances in Bamboo Science (ABS).

Ученые выяснили, что побеги бамбука богаты белком, пищевыми волокнами, аминокислотами, калием и селеном, а также содержат витамины группы B, витамин A и витамин E. В клинических и лабораторных исследованиях их употребление связывали с улучшением контроля уровня сахара в крови, снижением воспаления, поддержкой здоровья кишечника и антиоксидантным эффектом. Отдельные работы показали улучшение липидного профиля, что потенциально снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Дополнительный интерес вызвали данные о влиянии бамбука на микробиоту: в экспериментах он способствовал росту полезных кишечных бактерий и уменьшал образование вредных соединений, таких как акриламид и фуран, которые могут появляться при жарке и запекании продуктов.

При этом авторы подчеркивают, что бамбук безопасен только при правильной обработке. Некоторые виды в сыром виде содержат вещества, способные выделять цианид, а также соединения, влияющие на работу щитовидной железы. Эти риски устраняются предварительным отвариванием.

Ранее ученые выяснили, что сок помело может снижать воспаление и облегчать выведение слизи из дыхательных путей.

