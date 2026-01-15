В ЕС задумались об уходе от ответственности за кредит Украине

Депутат ЕП Пюрнер усомнился в шансах ЕС вынудить РФ компенсировать займ Киеву

Налогоплательщики Европейского союза (ЕС) не должны нести ответственность за выделенный в декабре 2025 года главами государств объединения заем на военную помощь Украине в размере 90 миллиардов евро. С таким предположением выступил внефракционный депутат Европейского парламента (ЕП) Фридрих Пюрнер, с текстом запроса ознакомилась «Лента.ру».

«Какие гарантии предусмотрены для того, чтобы налогоплательщики ЕС не несли расходы по кредиту, если Россия не сможет его погасить?» — усомнился политик.

Пюрнер прокомментировал одобрение лидерами стран ЕС 19 декабря займа на 90 миллиардов евро и предложил проработать механизмы контроля за расходованием средств на военную помощь Киеву. Депутат ЕП потребовал от руководства Евросоюза раскрыть конкретные цели и задачи финансирования, а также сослался на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о проигрыше сторонников идеи «репарационного кредита» за счет замороженных активов России.

В ночь на 19 декабря лидеры государств-членов Евросоюза отказались конфисковать замороженные активы России для финансирования «репарационного кредита» Украине. В качестве альтернативы, по словам председателя Европейского совета Антониу Кошты, был выбран вариант займа на 90 миллиардов евро за счет общего бюджета объединения.

Ранее Пюрнер предположил воровство Киевом выделенного Евросоюзом займа. По его мнению, отсутствие регулярных проверок расходования кредита может привести к росту коррупции на Украине.