В России назвали плюс от назначения нового министра обороны на Украине

Депутат Журавлев: Для России есть плюс в назначении министра обороны Украины

Назначение Михаила Федорова новым главой Минобороны Украины является плюсом для России, поскольку он далек от армии, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что новый глава Минобороны Украины Михаил Федоров долгие годы обманывал людей при помощи специального центра мошенничества, базировавшегося в Запорожье. Уточняется, что речь о сайте «Инноцентр», который за деньги предлагал девушкам якобы методики быстрого похудения.

Депутат отметил, что каждый следующий украинский министр обороны находится все дальше от армии. По словам Журавлева, в этом есть несомненный плюс для победы России в специальной военной операции.

«Вороватый юрист; потом гражданин США, сделавший военные поставки основным источником собственного дохода; теперь — телефонный мошенник. Понятно, что ни одного профессионала [президент Украины Владимир] Зеленский никогда бы и близко не подпустил к собственным коррупционным схемам. Слишком велик шанс быть разоблаченным. Поэтому и сует туда своих друзей и приятелей, особенно тех, кто уже замазан в криминале. Чем быстрее киевский режим разложится изнутри, тем ближе наша победа», — сказал парламентарий.

2 января президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене главы оборонного ведомства, указав на министра цифровой трансформации Михаила Федорова. До этого Минобороны возглавлял Денис Шмыгаль, ранее занимавший должность премьер-министра Украины. Он был переназначен на должность главы Минэнерго.

