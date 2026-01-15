Реклама

В США привели вкусные аргументы в пользу присоединения Гренландии

Спецпосланник США Лэндри захотел привлечь жителей Гренландии луизианской кухней
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Спецпосланник США по Гренландии и губернатор штата Луизиана Джефф Лэндри захотел привлечь жителей острова с помощью кулинарной дипломатии и луизианской кухни. Об этом политик заявил в соцсети X.

«Я надеюсь привнести в Гренландию нашу кулинарную дипломатию, чтобы укрепить национальную безопасность нашей страны и открыть экономические возможности для замечательного народа Гренландии!» — написал он.

Лэндри ранее заявлял, что называет «кулинарной дипломатией» свой подход к налаживанию связей с помощью знаменитой луизианской кухни.

14 января в Вашингтоне состоялись переговоры между представителями Дании, Гренландии и США по вопросу безопасности и принадлежности острова. Глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен заявил, что Дания в ходе прошедших переговоров не смогла убедить Соединенные Штаты отказаться от стремления завладеть Гренландией. По его словам, переговоры выявили фундаментальные разногласия между сторонами.

