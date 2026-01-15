Вэнс решил снова не доводить до слез европейских политиков

Pioneer: Вэнс не примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не будет присутствовать на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Об этом сообщает издание The Pioneer со ссылкой на источники.

«В прошлом году выступление вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности вызвало большой резонанс. Поэтому его визит в этом году ожидался с еще большим нетерпением. Однако, как стало известно, он не будет присутствовать на конференции в Баварском дворце в Мюнхене», — отмечается в материале.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) заявили, что Вэнс ненавидит Европу. Неназванный евродипломат издания назвал вице-президента США «жестким парнем».

В феврале 2025 года Вэнс, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, раскритиковал политику европейских стран. В своей речи он заявил, что настоящую угрозу Европе представляет отход европейцев от их собственных фундаментальных ценностей, а не Россия, Китай или какой-либо другой внешний игрок.

Речь вице-президента США вызвала смятение и критику среди европейских политиков. В частности, председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген расплакался во время церемонии закрытия.