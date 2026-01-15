Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:01, 15 января 2026Бывший СССРЭксклюзив

Военный эксперт высказался о последнем препятствии перед контролем России над Запорожьем

Дандыкин: Река Конка может замерзнуть и облегчить проход к Запорожью
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Река Конка, которая отделяет российские войска от города Запорожья, — это преодолимое препятствие, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Эта река Конка — это не Днепр. Реку надо форсировать. Я думаю, что это преодолимо, и в принципе мы преодолевали реки гораздо более серьезные. Есть возможности и инженерные войска у нас лучшие в мире. Сейчас морозы идут, возможно, река Конка замерзнет, судя по тому, что надвигается», — сказал Дандыкин.

Он выразил убеждение, что Запорожье может перейти под контроль России к концу первого полугодия 2026 года, но это серьезное дело.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий пришел к выводу, река Конка является последней естественной преградой, отделяющей российские вооруженные силы от областного центра — города Запорожья.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие для наступления мира на Украине

    У США появилось новое супероружие. На что оно способно

    200 часов и миллионы рублей. Сколько стоит завести друга в Москве

    В Нидерландах прогремели взрывы

    В России признали нежелательной канадскую компанию

    Карлсон назвал удар «Орешником» предупреждением России Европе

    103-летняя женщина «воскресла» на похоронах в день своего рождения

    Dior выпустил сумку с обложкой «Дракулы» за 377 тысяч рублей

    Эстония заявила о готовности отправить войска в Гренландию

    Захарову рассмешили попытки Европы защитить Гренландию от Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok