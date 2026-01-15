Военный эксперт высказался о последнем препятствии перед контролем России над Запорожьем

Дандыкин: Река Конка может замерзнуть и облегчить проход к Запорожью

Река Конка, которая отделяет российские войска от города Запорожья, — это преодолимое препятствие, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Эта река Конка — это не Днепр. Реку надо форсировать. Я думаю, что это преодолимо, и в принципе мы преодолевали реки гораздо более серьезные. Есть возможности и инженерные войска у нас лучшие в мире. Сейчас морозы идут, возможно, река Конка замерзнет, судя по тому, что надвигается», — сказал Дандыкин.

Он выразил убеждение, что Запорожье может перейти под контроль России к концу первого полугодия 2026 года, но это серьезное дело.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий пришел к выводу, река Конка является последней естественной преградой, отделяющей российские вооруженные силы от областного центра — города Запорожья.