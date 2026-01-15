Врач оценил пользу плевка в глаз при ячмене

Врач Агапкин заявил, что плевок в глаз не помогает при ячмене

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин оценил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» пользу плевка в глаз при ячмене. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Минута здоровья» у участницы программы спросили, помогает ли этот народный метод при воспалении на глазу. Женщина ответила утвердительно, однако Агапкин с ней не согласился.

«На самом деле, это действительно не помогает. Очень часто это заболевание имеет естественный цикл течения, то есть в среднем четыре-пять дней. И оно проходит естественным путем — плюй-не плюй», — объяснил реабилитолог.

Ранее диетолог Марина Макиша оценила опасность курицы с антибиотиками. По ее словам, птицу, которой давали такие лекарства, можно употреблять в пищу без вреда для здоровья.

До этого иммунолог Андрей Продеус оценил, насколько эффективен способ бросить курить с помощью травяных сигарет. Специалист назвал утверждения о его пользе абсолютным враньем.