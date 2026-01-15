Задержанная после побега из Ингушетии девушка дала первый комментарий о произошедшем

Сбежавшая из Ингушетии Манькиева заявила, что находится в безопасности

Айна Манькиева, которую задержали в Москве после побега из Ингушетии, дала первый комментарий о произошедшем. Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

«Спасибо всем, кто переживал, звонил, писал. Особую благодарность хотелось бы выразить Ксении Собчак. Хочу сказать, что я нахожусь в безопасности и что со мной все в порядке», — сказала девушка.

О задержании Айны стало известно ранее 15 января. Правозащитники утверждают, что девушку хотят выдать оперативникам Ингушетии.

Выяснилось, что девушка воспитывалась в многодетной малообеспеченной семье. С самого детства она подвергалась унижениям и побоям. После одного эпизода ей пришлось восстанавливаться в течение восьми месяцев. В апреле 2025 года Манькиева решила бежать.

На данный момент ее отпустили из отдела полиции в Москве.