12:28, 15 января 2026Из жизни

Женщина голыми руками поймала 22 свиньи

В Китае женщина поймала и унесла 22 свиньи во время соревнований
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Китае жительница провинции Гуйчжоу прославилась победами на соревнованиях по ловле свиней. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

В 2025 году 31-летняя Вэнь Фэнцинь приняла участие в 26 соревнованиях. Для победы требовалось догнать и унести свинью, опередив других участников. Вэнь сумела голыми руками поймать 22 свиньи, причем самая крупная из них весила 73 килограмма. «Организаторы даже не требовали нести ее до финиша, достаточно было поднять ее на пять секунд, — вспоминает женщина. — В итоге я держала ее больше 20 секунд».

Тут нужна скорость. Беги к ней, пригвозди к земле и не пускай. Жди, пока не прекратит сопротивляться, потом поднимай и неси к финишной линии. Только тогда ее засчитают в твою пользу. Если отпустить свинью на полпути и дать убежать, она достанется кому-то другому

Вэнь Фэнциньженщина, поймавшая 22 свиньи
Победители соревнований получают право забрать свиней домой. Вэнь так и поступала, поэтому ей пришлось освоить свиноводство. Половина по-прежнему живет у нее в свинарнике, остальных она раздала знакомым или откормила и продала. Одну свинью Вэнь собирается забить к китайскому Новому году, чтобы угостить друзей и родных копченой свининой.

Ранее сообщалось, что в Бразилии девятилетний мальчик стал каждый день приезжать в школу верхом на свинье. Она признает только его и не позволяет никому другому ее седлать.

