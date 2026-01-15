Жену обвиняемого в расправе над сыном легенды российского рока допросят в суде

Московский областной суд в закрытом режиме допросит жену пасынка легенды российского рока Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в расправе над сводным братом и бабушкой. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, соответствующее ходатайство подал свидетель.
Ранее сообщалось, что Намин официально признан потерпевшим.
Трагедия в семье легендарного музыканта произошла в октябре 2023 года. Тогда 30-летний сын и теща основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» были найдены со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. Мотивом расправы оказался давний семейный конфликт.
Обвиняемый в расправе над родственниками пасынок Намина признает вину в преступлении.