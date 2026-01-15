Реклама

15:54, 15 января 2026

Жену обвиняемого в расправе над сыном легенды российского рока допросят в суде

Мособлсуд в закрытом режиме допросит жену пасынка Намина по делу об убийстве
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Московский областной суд в закрытом режиме допросит жену пасынка легенды российского рока Стаса Намина Романа Ткаченко, обвиняемого в расправе над сводным братом и бабушкой. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, соответствующее ходатайство подал свидетель.

Ранее сообщалось, что Намин официально признан потерпевшим.

Трагедия в семье легендарного музыканта произошла в октябре 2023 года. Тогда 30-летний сын и теща основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» были найдены со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. Мотивом расправы оказался давний семейный конфликт.

Обвиняемый в расправе над родственниками пасынок Намина признает вину в преступлении.

