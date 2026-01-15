Реклама

08:54, 15 января 2026Россия

Жителей российского города из автобусов пересадили в автозаки

Жителей Петропавловска-Камчатского из автобусов пересадили в автозаки
Майя Назарова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жителей Петропавловска-Камчатского из автобусов пересадили в автозаки из-за нечищеных дорог. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash.

По данным издания, чиновники в российском городе решили отменить общественный транспорт из-за сугробов. На улицы выпустили спецтехнику.

Пассажирам теперь приходится добираться на работу, наблюдая за зимним пейзажем через решетки. Пока по Петропавловску-Камчатскому курсируют два автозака.

До этого стало известно, что на Камчатку обрушился Охотоморский циклон. Полуостров охватили метели и сильные снегопады. Спецслужбы привели в режим повышенной готовности, в Петропаловске-Камчатском объявлена лавинная опасность. В центре города 13 января сошла лавина — снежная масса перекрыла дорогу в районе стадиона «Спартак». О пострадавших данных не поступало.

