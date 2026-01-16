Европейский производитель многоразовых ракет заключил контракт с Eutelsat

Производитель многоразовых ракет MaiaSpace заключил контракт с Eutelsat

Европейский производитель многоразовых ракет MaiaSpace заключил контракт со спутниковым оператором Eutelsat. Об этом сообщает портал European Spaceflight.

Ракеты MaiaSpace, которые планируется запускать с космодрома Куру во Французской Гвиане, будут использовать для выведения спутников OneWeb. Согласно пресс-релизу, опубликованному сторонами, соглашение потенциально может обеспечить «большую часть графика запусков Maia в течение первых трех лет работы».

Издание подчеркивает, что в настоящее время MaiaSpace работает над организацией первого полета своей ракеты Maia с космодрома в Французской Гвиане до конца года.

В июне издание со ссылкой на собственные источники сообщило, что первый запуск европейской многоразовой ракетной ступени Themis — первая ступени ​​ракеты компании MaiaSpace — скорее всего перенесут с 2025 на 2026 год.