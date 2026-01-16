Харламов поругался с популярным комиком на шоу и ушел из студии

Гарик Харламов поругался с Дороховым на шоу «Не своя игра» и ушел из студии

Популярный российский комик Гарик Харламов поругался с коллегой Денисом Дороховым на съемках шоу «Не своя игра» и ушел из студии. Выпуск, в котором произошла перепалка, доступен во «ВКонтакте».

Юмористы участвовали в интеллектуальной игре и отвечали на вопросы, состязаясь друг с другом. Между ними несколько раз возникло недопонимание, поскольку Дорохов посчитал, что его соперник получает от ведущих слишком очевидные подсказки. В ходе одного из таких споров Харламов заявил, что больше не хочет говорить с ним.

«Я вообще не буду с ним разговаривать. Пусть орет, делает, что хочет, вообще ***», — сказал юморист и добавил, что хочет поехать домой, поскольку устал от конфликта с Дороховым и тот ему сильно надоел. Он извинился перед присутствующими и покинул студию.

Впрочем, через некоторое время съемки шоу продолжились, как обычно, со всеми участниками. В финале выпуска юмористы обнялись и дали понять, что помирились.

Ранее стало известно, что Харламова оштрафовали на три тысячи рублей. Предположительно, причиной могла послужить неправильная парковка.