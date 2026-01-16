Китайская компания запустила четыре спутника

Китайская компания Galactic Energy запустила четыре спутника Tianqi

Китайская компания Galactic Energy успешно вывела на околоземную орбиту телекоммуникационные спутники. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Твердотопливная четырехступенчатая ракета Ceres-1 с четырьмя космическими аппаратами Tianqi 37-40 стартовала 15 января в 23:10 по московскому времени с платформы космодрома Тайюань в акватории Желтого моря.

В марте газета South China Morning Post сообщила, что Galactic Energy планирует к 2028 году представить первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет космического назначения.

Тогда же при помощи ракеты Ceres-1 компании Galactic Energy запустили восемь спутников.