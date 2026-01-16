Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:04, 16 января 2026Наука и техника

Китайская компания запустила четыре спутника

Китайская компания Galactic Energy запустила четыре спутника Tianqi
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: An Di / XinHua / Globallookpress.com

Китайская компания Galactic Energy успешно вывела на околоземную орбиту телекоммуникационные спутники. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Твердотопливная четырехступенчатая ракета Ceres-1 с четырьмя космическими аппаратами Tianqi 37-40 стартовала 15 января в 23:10 по московскому времени с платформы космодрома Тайюань в акватории Желтого моря.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

В марте газета South China Morning Post сообщила, что Galactic Energy планирует к 2028 году представить первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет космического назначения.

Тогда же при помощи ракеты Ceres-1 компании Galactic Energy запустили восемь спутников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о новых переговорах Трампа по Украине

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    Россиянин получил срок за помощь иностранным гражданам

    Москвичей предупредили о продлении сезона гриппа

    Сенаторы озаботились ценами на заправках

    Китай остановил покупку электроэнергии в России

    Мировой экономике предсказали проблемы из-за искусственного интеллекта

    Артемий Лебедев предложил перекрасить Кремль

    Врач оценила эффективность очков для защиты зрения при работе за компьютером

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok