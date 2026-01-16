Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:20, 16 января 2026Экономика

На российских заправках подешевел бензин

Росстат: В декабре средние розничные цены на бензин снизились на 0,43 процента
Вячеслав Агапов

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

В декабре прошлого года средние розничные цены на бензин на российских заправках снизились. Об этом сообщает пресс-служба Росстата.

По данным ведомства, на автозаправочных станциях (АЗС) бензин подешевел на 0,43 процента, а дизтопливо подорожало на 0,8 процента. Газомоторное топливо при этом стало дешевле на 0,1 процента в месячном выражении.

В первую торговую неделю 2026 года стоимость бензина марки АИ-92 заметно поднялась. По данным Петербургской биржи, котировки АИ-92 по территориальному индексу европейской части России достигли отметки в 54 916 рублей за тонну. Прирост к уровню закрытия предыдущей сессии к тому моменту составил 1,5 процента, а за торговую неделю — 1,65 процента.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак, снижению цен на бензин в России способствовала корректировка оптовой стоимости топлива, прекращение экспорта нефтепродуктов, сезонное снижение спроса в стране, а также увеличение производства благодаря выходу нефтеперерабатывающих заводов из ремонта. Также он выразил уверенность в дальнейшем снижении цен, отметив, что оно уже происходит на независимых заправках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

    В намерениях Трампа послать войска в Иран усомнились

    Россиянам посоветовали включить вентилятор в мороз

    Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

    На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

    Грызун напугал гостей элитного отеля Великобритании и попал на видео

    Поставщик дронов для Киева представил «Руту 2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok