Журналист Боуз выразил удивление из-за слов Мерца о европейской России

Ирландский журналист Чей Боуз был удивлен заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца, который назвал Россию европейской страной. Реакцию на слова немецкого политика он опубликовал в соцсети X.

Речь идет о словах Мерца на новогоднем приеме Торгово-промышленной палаты Галле-Дессау и Палаты ремесленников Галле. В ходе выступления канцлер заявил, что Россия является европейской страной, и отметил необходимость поиска долгосрочного равновесия с Москвой.

«Россия теперь снова "европейская" после того, как последние четыре года была Сауроном», — написал Боуз.

Ранее глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что слова Фридриха Мерца о восстановлении отношений между Германией и Россией могут означать осознание канцлером необходимости сотрудничества с Москвой. Нимайер отметил, что Мерц «впервые стал похож на настоящего лидера Германии» после этого заявления.