23:12, 16 января 2026

На Западе высмеяли заявление Зеленского о конфликте на Украине

Аналитик Кошкович раскритиковал заявление Зеленского об украинском конфликте
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Igor Jakubowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович раскритиковал заявление Владимира Зеленского о конфликте на Украине. Свое мнение он высказал в соцсети X.

«Ему нужно: освободить Донбасс, легализовать русский язык, легализовать Русскую церковь. Он знает об этом с августа прошлого года. Он отказывается это сделать», — отметил Кошкович.

Накануне Владимир Зеленский резко отреагировал на обвинение президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в свой адрес в затягивании конфликта. Политик утверждал, что Украина якобы не была и не будет преградой миру. Зеленский также возложил ответственность за отсутствие соглашения на Россию.

До этого Трамп в интервью Reuters назвал Зеленского главным препятствием на пути к миру. По его словам, президент России Владимир Путин «готов заключить сделку», а Киев менее готов к заключению мирного соглашения.

