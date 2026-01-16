Реклама

16:19, 16 января 2026Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала загадочное сообщение с обычным словом

Радиостанция УВБ-76 передала шифровку со словом «пожарник»
Фото: Unsplash

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучала загадочная шифровка со словом «пожарник». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня передала новое сообщение в 15:40 по московскому времени. Вопреки обыкновению, в нем содержалось не выдуманное, а обычное слово. Ранее передач со словом «пожарник» не было.

НЖТИ 45061 ПОЖАРНИК 0573 2683

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее стало известно, что УВБ-76 передала слово «бермудский», ранее не звучавшее в эфире. 10 декабря «Радиостанция Судного дня» неожиданно активизировалась и за день передала 15 сообщений с 20 словами, каждое из которых не встречалось в передачах прежде.

