Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:34, 16 января 2026Забота о себе

Россиянам рассказали о влиянии шоколада на биологический возраст

Ученый Болков: Шоколад связан с замедлением биологического старения
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Yavdat / Shutterstock / Fotodom

Шоколад и какао могут быть связаны с замедлением биологического старения. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, одним из способов определения биологического возраста является анализ закрытых и открытых участков генов. С возрастом их соотношение меняется, что и позволяет делать выводы о скорости эпигенетического старения. Болков заявил, что в недавнем исследовании ученые провели такой анализ и сравнили его с уровнем теобромина — вещества, содержащегося в какао и шоколаде. В результате выяснилось, что при высоком уровне этого вещества процесс старения замедлялся.

Однако ученый предупредил, что к выводам о влиянии шоколада на старение нужно относиться очень осторожно, так как исследователи выявили только закономерность, но не смогли установить причинно-следственную связь. «Необязательно уровень теобромина на что-то влияет. Возможно, вы просто живете лучше, чем соседи, и при этом любите шоколад. Неудивительно, что и здоровье у вас лучше», — пояснил Болков.

Вместе с этим он подчеркнул, что польза шоколада не ставится под сомнение. Например, в нем содержатся полифенолы, которые имеют доказанный противовоспалительный эффект. Поэтому, по мнению Болкова, новые данные являются дополнительным фактором в пользу употребления в пищу этого лакомства.

Ранее врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе призвали воздержаться от сладостей на завтрак. При этом они предупредили, что полный отказ от еды по утрам вредит здоровью сердца.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на призыв Польши о компенсации от Москвы за действия СССР

    В России объявили сроки окончательной блокировки WhatsApp

    США купили новое супероружие. На что оно способно и сколько стоит

    В Кремле ответили на вопрос о диалоге с США и Европой

    В Кремле ответили на вопрос о дате послания Путина Федеральному собранию

    В Москве замечены экстремальные чистильщики крыши

    Азербайджан начал поставки природного газа в ФРГ и Австрию

    Долиной предрекли полную отмену концертной деятельности

    Юная россиянка вместе с сожителем матери расправилась со своей бабушкой ради госнаграды

    ВСУ атаковали ТЭС и подстанцию в российском приграничье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok