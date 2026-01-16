Россиянам рассказали о влиянии шоколада на биологический возраст

Ученый Болков: Шоколад связан с замедлением биологического старения

Шоколад и какао могут быть связаны с замедлением биологического старения. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, научный сотрудник Института изучения старения Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета Михаил Болков в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, одним из способов определения биологического возраста является анализ закрытых и открытых участков генов. С возрастом их соотношение меняется, что и позволяет делать выводы о скорости эпигенетического старения. Болков заявил, что в недавнем исследовании ученые провели такой анализ и сравнили его с уровнем теобромина — вещества, содержащегося в какао и шоколаде. В результате выяснилось, что при высоком уровне этого вещества процесс старения замедлялся.

Однако ученый предупредил, что к выводам о влиянии шоколада на старение нужно относиться очень осторожно, так как исследователи выявили только закономерность, но не смогли установить причинно-следственную связь. «Необязательно уровень теобромина на что-то влияет. Возможно, вы просто живете лучше, чем соседи, и при этом любите шоколад. Неудивительно, что и здоровье у вас лучше», — пояснил Болков.

Вместе с этим он подчеркнул, что польза шоколада не ставится под сомнение. Например, в нем содержатся полифенолы, которые имеют доказанный противовоспалительный эффект. Поэтому, по мнению Болкова, новые данные являются дополнительным фактором в пользу употребления в пищу этого лакомства.

Ранее врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе призвали воздержаться от сладостей на завтрак. При этом они предупредили, что полный отказ от еды по утрам вредит здоровью сердца.