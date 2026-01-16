Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:25, 16 января 2026Путешествия

Российским туристам с действующим шенгеном отказали во въезде в страну Европы

Россиян развернули в аэропортах Финляндии и ввели запрет на въезд в зону Шенгена
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Pius Koller / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Российским туристам с действующим шенгеном отказали во въезде в Финляндию. Об этом пишет местное издание Helsingin Sanomat.

Сообщается, что это произошло в разные дни в финской провинции Лапландия. Так, двух туристов развернули после прибытия в аэропорт Рованиеми 20 декабря 2025 года, еще одного — три дня спустя в том же месте, а затем 27 декабря в Финляндию не пустили еще двух путешественников из России. Последние прибыли в воздушную гавань Киттиля. «У туристов были шенгенские визы, которые в принципе дают им право свободно путешествовать по Европе. Но из-за ограничений, введенных Финляндией, они не могли въехать в страну», — рассказал пограничник Томми Тииликайнен.

О том, откуда прилетели россияне, не было сказано. Однако работник аэропорта добавил, что особенно внимательно досматривают пассажиров, прибывающих из Турции и Великобритании. Уточняется, что у соотечественников забрали загранпаспорта, выпустили из аэропорта и обязали вернуться за ними утром. Позже для путешественников ввели запрет на въезд. Как пишет Telegram-канал «Ну че, народ, погнали», им, вероятнее всего, теперь нельзя будет посетить ни одну из стран Шенгенской зоны.

Ранее в Финляндии обвинили россиян в использовании шенгена ради проникновения в страну. Уточнялось, что туристы из РФ якобы злоупотребляют визами, выдаваемыми Францией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    На Украине испугались ракетного обстрела в ближайшее время

    В намерениях Трампа послать войска в Иран усомнились

    Россиянам посоветовали включить вентилятор в мороз

    Мужчина примерил связанные женой нелепые шапки и восхитил пользователей сети

    На Западе признали неспособность создать аналог «Орешника»

    Грызун напугал гостей элитного отеля Великобритании и попал на видео

    Поставщик дронов для Киева представил «Руту 2»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok