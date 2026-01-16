Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:22, 16 января 2026Бывший СССР

Стали известны подробности о «запрещенных» Тимошенко депутатах Рады

«Страна.ua»: Тимошенко запретили общаться преимущественно со «Слугами народа»
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Бывшему премьер-министру Украины и лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко суд запретил общаться преимущественно с депутатами от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

«Почти все — "слуги народа". Часть из них входит в группу [экс-спикера Верховной Рады Дмитрия] Разумкова, часть — в неформальную группу влиятельного представителя окружения Зеленского [Максима] Павлюка», — говорится в публикации.

По информации издания, нардепы из данных групп часто голосуют «вопреки общей линии партии». По этой причине, пишет «Страна.ua», Тимошенко могла начать работать с ними над созданием в украинском парламенте «блокирующего пакета голосов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Суд освободил Юлию Тимошенко под залог и запретил покидать Киевскую область. Бывший премьер заявила о фашистском режиме на Украине

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    ЦБ резко понизил курсы доллара и евро в России

    Украинцам разрешили получать второе гражданство

    Трое мужчин украли знаменитый моржовый пенис

    Бывший директор «Уральских пельменей» высказался о сожалениях из-за ухода из проекта

    Мать школьницы угрожала учителю российской школы из-за плохих оценок и поплатилась

    ВСУ за несколько часов атаковали Россию десятками дронов

    Стали известны подробности о «запрещенных» Тимошенко депутатах Рады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok