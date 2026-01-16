В Госдуме отреагировали на учения Британии на случай войны с Россией

Депутат Журова призвала быть начеку из-за учений Британии на границе с Россией

Запретить НАТО проводить учения в граничащей с Россией стране невозможно, но нужно быть начеку, считает зампредседателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что британские морские пехотинцы на базе «Лагерь Викингов», расположенной на севере Норвегии, начали экстремальные учения на случай активации статьи 5 Устава НАТО при возможном вооруженном конфликте с Россией.

«Я не сомневаюсь, что у НАТО всегда в таких учениях врагом была Россия и 10, и 20 лет назад. Запретить им их проводить точно невозможно, но быть начеку надо. У нас должно быть понимание, что мы должны быть готовы на тех границах», — высказалась депутат.

Парламентарий добавила, что НАТО отрабатывает сценарий агрессии со стороны России, хотя Москва точно не собирается нападать.

«Они же должны объяснять населению траты в размере 5 процентов ВВП стран на содержание НАТО. Вот, как раз эти учения, угроза от России. Видите, мы молодцы, тратим по назначению эти деньги, мы вас будем защищать. Никто на них нападать не собирается, но защищаться они собираются», — поделилась Журова.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Европа готовится к войне с Россией. По его словам, конфликт может начаться в 2030 году. Как считает министр, вопрос в последующий период будет заключаться в том, удастся ли предотвратить полное уничтожение всего континента.

