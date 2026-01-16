Реклама

02:39, 16 января 2026Бывший СССР

Украинцам приказали сократить потребление электричества

Вице-премьер Свириденко: Украина должна сократить потребление электроэнергии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Все областные администрации Украины, включая Киев, должны в течение суток сократить потребление электроэнергии. Соответствующий приказ в своем Telegram-канале разместила вице-премьер республики Юлия Свириденко.

В стране должно ограничиться наружное освещение зданий и территорий, избыточное уличное освещение и подсветка реклам.

Тем же распоряжением украинским школьникам продлили каникулы до 1 февраля. Также смягчен режим комендантского часа — гражданам разрешается находиться в общественных местах, в которых есть возможность согреться и зарядить гаджеты.

Ранее житель Киева показал способ согреть помещение на фоне ударов по объектам электроэнергии. «Киев, XXI век. В сковороду — песок, на песок — кирпич. К сожалению, работает только для газовых плит», — говорилось в публикации.

На Украине сложилась критическая ситуация из-за постоянных ударов по генерирующим мощностям. В частности, в ночь на 13 января атаке подверглись Киевская и Каневская гидроэлектростанции (ГЭС), они входит в пятерку крупнейших ГЭС республики.

