В Госдуме отреагировали на спор Немоляевой и Германики о ранних браках

Депутат Милонов назвал главным в семейном счастье любовь и общие ценности

Главное в семейном счастье — любовь и общие ценности, убежден заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на слова народной артистки РСФСР Светланы Немоляевой и режиссера Валерии Гай Германики о ранних браках.

«Человеческая жизнь уникальна и неповторима. Я понимаю, что, возможно, для кого-то из наших творческих людей есть некий сценарий человеческой жизни, написанный, но это не так. Я уверен, что главное в семейном счастье — это любовь и обладание некими общими духовными и нравственными ценностями. Тогда будет счастье», — поделился Милонов.

Депутат добавил, что знает примеры, когда даже разница в возрасте не повлияла на счастливую семейную жизнь пар.

По-разному бывает в жизни. Главное, чтобы была любовь и общие ценности Виталий Милонов зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства

«Но я категорически не люблю и не понимаю, когда мужчине уже 60 с лишним лет, хороший возраст дедушки, а он женится на восемнадцатилетней девушке. Куда это идет? Я не могу однозначно заявить, что это порочно, но выглядит это неестественно», — заключил Милонов.

Ранее Немоляева высказалась на тему ранних браков и заявила, что успешность союза не зависит от возраста. Актриса подчеркнула, что браки «рождаются на небесах», а возраст супругов при этом не является определяющим фактором.

13 января Германика высказалась против ранних браков. По словам 41-летней постановщицы сериала «Школа», молодые девушки вступают в брак от одиночества или чтобы убежать от чего-то.

