21:19, 16 января 2026Спорт

В Госдуме оценили запрет латвийским спортсменам контактировать с россиянами

Депутат Госдумы Журова: Латвия просто доводит до психоза своих спортсменов
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила запрет латвийским спортсменам контактировать с россиянами на Олимпиаде-2026. Ее слова приводит «ВсеПроСпорт».

«Латвия даже не думает о том, как будут выступать их атлеты, им все равно, плевать. Латвия просто доводит до психоза своих спортсменов», — посчитала Журова.

Депутат указала на то, что на Олимпиаде в Италии выступит не так много как российских, так и латвийских спортсменов. Журова отметила, что по этой причине контакты латвийцев с россиянами и так были бы маловероятны. «Это просто политическое заявление, демонстрация намерений, что вот как латыши негодуют из-за допуска россиян на Олимпиаду», — сказала она.

15 января сообщалось, что власти Латвии посоветовали спортсменам страны держаться подальше от представителей России на предстоящей Олимпиаде, отказываться от совместных фото и видео, кроме случаев, предусмотренных протоколом соревнований. Олимпийский комитет Латвии подчеркнул необходимость минимизировать любое взаимодействие с россиянами за пределами обязательных процедур.

Олимпийские игры — 2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

