Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:52, 16 января 2026Силовые структуры

В МВД рассказали о деле топ-менеджера «Росатома» о финансировании ВСУ

Директору АСЭ Щербаку избрана подписка о невыезде по делу о финансировании ВСУ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Globallookpress.com

Нижегородские следователи возбудили уголовное дело о финансировании экстремистской организации в отношении жителя Балахнинского района. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Речь идет о директоре компании «Атомстройэкспорт» (АСЭ), входящей в госкорпорацию «Росатом», Михаиле Щербаке, который подозревается в финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточняет ТАСС.

Фигурант дела является сторонником запрещенной организации, отметили в МВД. По версии следствия, у него возник умысел на финансирование деятельности экстремистской организации, деятельность которой запрещена на территории России. По данным МВД, в августе 2021 года он перевел деньги на ее счет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Противоправную деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального управления ФСБ России. «Росатом» оказывает содействие следственным органам.

Щербак занимает должность директора АСЭ по капитальному строительству. До 2007 года он был заместителем главы администрации города Сарова по вопросам архитектуры и градостроительства, сообщает «Интерфакс». Затем Щербак перешел в нижегородский филиал АСЭ, где курировал строительство атомных электростанций.

АСЭ является управляющей компанией инжинирингового дивизиона «Росатома», уточняет РИА Новости.

Ранее стало известно о задержании Щербака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский хирург стал свидетелем изнасилования в Таиланде. Вскоре его нашли мертвым со страшными увечьями

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Уехавший из России в Израиль комик ответил на обвинения в «переобувании»

    Опубликованы кадры с уличным мусорным баком в торговом зале московского «Магнита»

    Раскрыт секрет прически звезды нашумевшего «Жаркого соперничества»

    Темпы роста цен в России оценили

    Бывший мэр российского курорта потерял коллекцию вин, бриллианты и 50 квартир

    США расширили санкции против Ирана

    Российская ZALA представит «передовое решение для боя» в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok