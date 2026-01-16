В России прокомментировали получение Трампом Нобелевской премии мира

Депутат Чепа: Передача Трампу медали Нобелевской премии — неофициальное вручение

Передача президенту США Дональду Трампу Нобелевской премии мира — это неофициальное вручение, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на подаренную американскому лидеру венесуэльской оппозиционеркой Марией Кориной Мачадо медаль.

Это неофициально. Она просто передала от себя. Поэтому говорить, что он — лауреат — это неправильно Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Достоин Трамп или нет — к сожалению, мы знаем, что многие лауреаты становились ими по политическим соображениям. Мы знаем, что далеко не лучшие писатели были удостоены этого высокого звания. Но это было выгодно с политической точки зрения. С точки зрения Трампа — достоин ли он? Я думаю, что многое, что делает он, действительно способствует миру, но это все делается исключительно из интересов США. Поэтому это такой момент, который трудно не учитывать», — отметил Чепа.

Ранее стало известно, что Трамп получил медаль Нобелевской премии мира. Награду подарила венесуэльская оппозиционерка Мария Корина Мачадо, ставшая лауреатом в 2025 году. Глава Белого дома принял подарок. Он добавил, что Мачадо передала ему медаль за проделанную работу по Венесуэле. «Это был прекрасный жест взаимного уважения. Спасибо, Мария!» — сказал он.

Норвежский Нобелевский комитет отреагировал на передачу медали премии мира президенту США Дональду Трампу. Там указали, что медаль может сменить владельца, но звание лауреата Нобелевской премии мира — нет.