Наука и техника
15:38, 16 января 2026Наука и техника

В США испытали преемника «Стингера»

Lockheed Martin впервые испытала преемника ПЗРК Stinger — ракету NGSRI
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Lockheed Martin

Американская компания Lockheed Martin провела первые летные испытания новой зенитной ракеты малой дальности Next-Generation Short-Range Interceptor (NGSRI), которую разрабатывают в качестве преемника ракет переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) Stinger («Стингер»). Об этом пишет The Avionist.

Компания не сообщила, когда состоялись испытания. В пресс-релизе производителя отметили, что изделие довели от концепции до первого полета за 26 месяцев. Учитывая, что контракт заключили в сентябре 2023-го, можно предположить, что ракету испытали в декабре или январе.

Испытания проходили на ракетном полигоне армии США Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. На снимке, показанном в пресс-релизе, виден запуск ракеты из размещенной на платформе установки. Представители компании подчеркнули, что в ходе тестового пуска проверили основные подсистемы перехватчика.

Помимо Lockheed Martin, в конкурсе принимает участие компания Raytheon. В ходе сравнительных испытаний военные планируют выбрать новую ракету для замены «Стингера», который стоит на вооружении с 1981 года.

В ноябре холдинг «Высокоточные комплексы» сообщил, что российский ПЗРК «Верба» занимает лидирующие позиции в мире среди вооружений этого класса. В ходе СВО комплекс показал результативность против различных целей, включая беспилотники и крылатые ракеты.

