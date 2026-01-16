Реклама

Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

Военкор Коц: Суд над Тимошенко собрал больше нардепов, чем доклад Шмыгаля
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Pavlo Bahmut / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Суд над лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко собрал больше депутатов, чем доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля. На эту деталь обратил внимание военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Тот неловкий момент, когда суд над Тимошенко собрал больше депутатов, чем доклад министра энергетики о состоянии критической инфраструктуры», — написал он.

Военкор также прикрепил фотографии с этих двух событий.

Вечером 13 января в офис партии Тимошенкопришли с обысками. Ее подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.

16 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Тимошенко в виде подписки о невыезде в пределах Киева и Киевской области, а также назначил залог в размере 33 миллионов гривен (59,4 миллиона рублей) и ношение электронного браслета.

