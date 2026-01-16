Военкор обратил внимание на одну деталь во время суда над Тимошенко

Военкор Коц: Суд над Тимошенко собрал больше нардепов, чем доклад Шмыгаля

Суд над лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко собрал больше депутатов, чем доклад министра энергетики Дениса Шмыгаля. На эту деталь обратил внимание военкор Александр Коц в Telegram-канале.

«Тот неловкий момент, когда суд над Тимошенко собрал больше депутатов, чем доклад министра энергетики о состоянии критической инфраструктуры», — написал он.

Военкор также прикрепил фотографии с этих двух событий.

Вечером 13 января в офис партии Тимошенкопришли с обысками. Ее подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов «за» или «против» в конкретных законопроектах.

16 января Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины избрал меру пресечения Тимошенко в виде подписки о невыезде в пределах Киева и Киевской области, а также назначил залог в размере 33 миллионов гривен (59,4 миллиона рублей) и ношение электронного браслета.