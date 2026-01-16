Девушка из Ингушетии сбежала из дома и оказалась в Москве. Она заявила в полицию об изнасиловании и просит госзащиты

СК возбудил дело по заявлению Манькиевой из Ингушетии о насилии в семье

Сбежавшую от насилия в семье 21-летнюю Айну Манькиеву из Ингушетии задержали в Москве. Об этом стало известно 15 января.

В СМИ появились данные о розыске россиянки — сообщалось, что она пропала. По данным источников, девушка была доставлена в отдел в Свиблово. По словам правозащитников, ее хотят выдать сотрудникам региональной полиции.

Манькиева воспитывалась в многодетной малообеспеченной семье, с самого детства подвергалась унижениям и побоям. После одного эпизода она восстанавливалась восемь месяцев. В апреле 2025 года жительница республики решила бежать. В столице ее задержали по подозрению в краже. При этом отец беглянки заявил, что ему ничего неизвестно о ее задержании.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

При этом уточнялось, что на Манькиеву заявила родная мать. По словам женщины, дочь украла у нее 20 тысяч рублей. Дело в отношении девушки было возбуждено 6 августа 2025 года.

Ранее Манькиева записала видеообращение. Она уточнила, что скрывается добровольно.

Возвращаться домой я не планирую, потому что это может угрожать моей жизни, здоровью и безопасности

Айна Манькиева

Подруга поделилась подробностями задержания Манькиевой

Приятельница сбежавшей девушки, в свою очередь, заявила, что полицейские удерживали задержанную в отделе Свиблово и ждали людей из Ингушетии.

По информации источника, беглянка звонила ей поздно ночью и просила о помощи. Накануне подруга увидела шесть пропущенных звонков от нее. Та пыталась перезвонить приятельнице, но она не ответила. Позже им удалось связаться.

Также поговорила, кажется, со следователем. Он сказал, что она объявлена в федеральный розыск, и объяснил ситуацию, что ждут людей из Ингушетии подруга Айны Манькиевой

В отделе подруга пыталась выяснить причину задержания Манькиевой. По ее словам, девушке не предоставили протокол. Отмечается, что задержанная плохо видит, и ей нужно увеличительное стекло для чтения, но ей ничего не дали.

Манькиева заявила об изнасилованиях родственниками

Девушка из Ингушетии рассказала, что неоднократно подвергалась изнасилованиям со стороны родных. Она попросила правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении этих людей. Задержанная написала заявление на имя начальника ОВД Свиблово Владимира Моисеева.

В нем она указала, что члены семьи незаконно лишали ее свободы и делали условия для проживания опасными. Она попросила не выдавать ее родственникам и предоставить ей государственную защиту.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

СК возбудил дело

В управлении Следственного комитета России по Ингушетии сообщили, что возбудили уголовное дело после заявления Манькиевой о противоправных действиях со стороны семьи.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты дела находятся на контроле руководителя регионального ведомства.