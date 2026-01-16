Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:31, 16 января 2026Бывший СССР

Залужный высказался о замороженных российских активах

Залужный: Использование замороженных активов РФ для Украины стало прецедентом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Gleb Garanich / Reuters

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ), ныне посол республики в Великобритании Валерий Залужный высказался об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины. Отрывок из его выступления опубликовали в Telegram-канале «РБК-Україна».

По словам украинского дипломата, с начала специальной военной операции (СВО) Британия предоставила Киеву помощь в размере 21 миллиарда фунтов стерлингов.

«А механизм использования прибылей от замороженных российских активов для финансирования обороны Украины стал практическим прецедентом нового подхода к ответственности агрессора», — утверждает Залужный.

Лондон направил Украине более одного миллиарда фунтов стерлингов (1,3 миллиарда долларов), полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов РФ. В то же время в Верховной Раде республики заявили об ухудшении снабжения ВСУ, так как один день боевых действий обходится стране в 350 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Трамп рассказал о еженедельных разговорах с одним важным человеком

    Опубликованы кадры эвакуации из Венесуэлы лидера оппозиции Мачадо

    Десятки тысяч людей остались без света в Запорожской области

    Путин заявил о революции в сфере транспорта

    Залужный высказался о замороженных российских активах

    Путин и Собянин дали старт тестированию первого в России беспилотного поезда метро

    Путин заявил об отставании России по автономному транспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok