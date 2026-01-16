Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:00, 16 января 2026Забота о себе

Женщины рассказали о неочевидных ощущениях во время оргазма

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: RazoomGame / Shutterstock / Fotodom

Американские врачи-гинекологи Лорен Штрайхер и Джеймс Саймон узнали у женщин, какие необычные физические и эмоциональные ощущения они испытывают перед наступлением оргазма и во время него. Результаты своего опроса они поделились в журнале Journal of Women's Health.

Врачи рассказали, что опубликовали в социальных сетях видеоролик, в котором рассказывали о происходящих во время оргазма физиологических процессах. После его просмотра женщинам предлагалось ответить на несколько вопросов. Специалисты отметили, что опрос прошли 3,8 тысячи женщин.

Согласно полученным выводам, треть участниц (33 процента) рассказали, что во время оргазма ощущают головную боль, 24 процента сообщили о мышечной слабости, а 19 процентов — о покалываниях в пальцах ног.

Материалы по теме:
«Устранив все табу, мы не станем свободными» Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
«Устранив все табу, мы не станем свободными»Сексуальная революция изменила мир. Почему теперь ее критикуют феминистки?
6 ноября 2022
«Секс в последнее время меняется» Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
«Секс в последнее время меняется»Как вибраторы мешают российским женщинам достичь оргазма и почему мужчины постоянно смотрят порно
30 июля 2020

Остальные ощущения во время оргазма встречались намного реже. Шесть процентов заявили, что чувствуют боль или покалывание на лице, четыре процента чихали, а три процента зевали. Некоторые женщины сообщили, что во время оргазма также испытывают дискомфорт в ухе или сталкиваются с носовыми кровотечениями. Оба варианта набрали по два процента.

Самой частой эмоциональной реакцией на оргазм оказался плач. Его выбрали 63 процента участниц опроса. 43 процента признались, что испытывали грусть даже после хорошего полового акта. Столько же процентов женщин рассказали о приступах смеха.

Уточняется, что большинство женщин (69 процентов) испытывают эти симптомы иногда, а 17 процентов признались, что ощущают их каждый раз во время интимной близости.

Ранее сексолог Николь Макниколс предупредила о частом разочаровании после случайного секса. По ее словам, неприятный опыт обычно получают люди, которые стремятся к серьезным отношениям, но соглашаются на связь без обязательств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп получил вожделенную Нобелевскую премию. Но торжественность момента оказалась подпорчена

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Проект русской виагры провалился. Лабораторию для него даже не успели построить

    В Европе начались тайные обсуждения способов противостояния Трампу

    Женщины признались в ненависти к одной любимой мужчинами секс-позе

    Появилась новая информация об участниках стрельбы в центре Москвы

    Новая глава Венесуэлы раскритиковала США и выступила с призывом

    В ДНР рассказали об уничтожении элитных штурмовых полков ВСУ в Запорожье

    У берегов США произошло мощное землетрясение

    Британия нашла способ ускорить поставки вооружений Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok