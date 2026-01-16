Женщины рассказали о неочевидных ощущениях во время оргазма

Американские врачи-гинекологи Лорен Штрайхер и Джеймс Саймон узнали у женщин, какие необычные физические и эмоциональные ощущения они испытывают перед наступлением оргазма и во время него. Результаты своего опроса они поделились в журнале Journal of Women's Health.

Врачи рассказали, что опубликовали в социальных сетях видеоролик, в котором рассказывали о происходящих во время оргазма физиологических процессах. После его просмотра женщинам предлагалось ответить на несколько вопросов. Специалисты отметили, что опрос прошли 3,8 тысячи женщин.

Согласно полученным выводам, треть участниц (33 процента) рассказали, что во время оргазма ощущают головную боль, 24 процента сообщили о мышечной слабости, а 19 процентов — о покалываниях в пальцах ног.

Остальные ощущения во время оргазма встречались намного реже. Шесть процентов заявили, что чувствуют боль или покалывание на лице, четыре процента чихали, а три процента зевали. Некоторые женщины сообщили, что во время оргазма также испытывают дискомфорт в ухе или сталкиваются с носовыми кровотечениями. Оба варианта набрали по два процента.

Самой частой эмоциональной реакцией на оргазм оказался плач. Его выбрали 63 процента участниц опроса. 43 процента признались, что испытывали грусть даже после хорошего полового акта. Столько же процентов женщин рассказали о приступах смеха.

Уточняется, что большинство женщин (69 процентов) испытывают эти симптомы иногда, а 17 процентов признались, что ощущают их каждый раз во время интимной близости.

