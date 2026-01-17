Реклама

10:20, 17 января 2026Спорт

Дзюба назвал причину для допуска российских футболистов до международных турниров

Дзюба: В половине дисциплин нас вернули, пора вернуть в футболе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба назвал причину для допуска российских футболистов до международных турниров. Об этом сообщает ТАСС.

«Вообще почти в половине дисциплин россиян вернули. Пора бы нас вернуть», — заявил Дзюба.

Футболист добавил, что ему жаль молодых российских футболистов. «Они должны соревноваться со своими сверстниками из Европы, мира. А они мучаются, между собой играют. С Белоруссией, ездят в Таиланд, еще куда-то», — отметил игрок.

Ранее Дзюба рассказал о «червячке» внутри него. По словам игрока, он не позволяет ему завершить карьеру.

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года. Из-за этого клубы не участвуют в еврокубках, а национальная команда вынуждена проводить только товарищеские матчи.

