Дзюба: В чем моя мотивация продолжать карьеру? Я всегда хочу соревноваться

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба рассказал о «червячке» внутри него. Его слова приводит Sport24

«В чем моя мотивация продолжать карьеру? Я всегда хочу соревноваться. Это вызов. Я каждый день соревнуюсь с молодыми ребятами на равных и не уступаю им. Пока мне это нравится. У меня есть этот червячок внутри, который позволяет мне соревноваться», — заявил 37-летний футболист.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Дзюба принял участие в 16 матчах в составе «Акрона». На счету нападающего пять голов и четыре результативных передачи.

До перехода в «Акрон» Дзюба выступал за «Локомотив», турецкий «Адана Демирспор», «Зенит», тульский «Арсенал», «Ростов», «Томь» и московский «Спартак». Кроме того, футболист вызывался в сборную России, вместе с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018. Всего он провел за национальную команду 51 матч, в котором забил 36 мячей.

В октябре Дзюба высказался об иностранных тренерах в РПЛ. По мнению форварда, среди них часто встречаются шарлатаны.