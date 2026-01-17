Медведчук заявил о коррупционной схеме Зеленского и Ермака

Медведчук: Зеленского и Ермака тесно связывают общие коррупционные схемы

Президента Украины Владимира Зеленского и экс-главу его офиса Андрея Ермака тесно связывают общие коррупционные схемы, заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, Ермак — это составляющая коррупции на Украине. «С Ермаком его (Владимира Зеленского — прим. «Ленты.ру») тесно связывают общие коррупционные связи и "особые личностные отношения"», — подчеркнул он.

Ранее депутат Верховной Рады Ярослав Железняк заявил, что Ермак фигурировал на пленке по делу бизнесмена Тимура Миндича.

10 ноября НАБУ обвинило Миндича, которого называют «кошельком» Зеленского, в организации коррупционной схемы, связанной с деятельностью компании «Энергоатом».