Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:27, 17 января 2026Бывший СССР

Марочко оценил перспективы наступления на Конотоп

Марочко: Взяв Глухов, ВС России смогут наступать на Конотоп
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие Вооруженными силами (ВС) России Глухова позволит Российской армии начать наступление на Конотоп в Сумской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Успехи наших войск в районе населенного пункта Глухов в Сумской области, по сути, открывают новое направление на Конотоп. И сейчас наши военнослужащие ведут активные подготовительные мероприятия для того, чтобы сформировать буферную зону, которая обезопасит жителей Российской Федерации», — подчеркнул Марочко.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска расширяют буферную зону в Сумской и Харьковской областях Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция получила реальную возможность покинуть НАТО. Что на это повлияло?

    Гренландия — новая Аляска. Как Россия и другие великие державы продавали свои земли США и сколько они стоили на наши деньги

    Продажи важного препарата под угрозой из-за дурного увлечения зумеров. Что происходит

    Раскрыты сроки запуска прямых рейсов в одну курортную страну Азии для россиян

    Принесшего в ТЦК найденные в мусоре патроны бездомного украинца мобилизовали

    Марочко оценил перспективы наступления на Конотоп

    В войсках Дании начались проблемы из-за помощи Киеву

    Российские морпехи получили разведданные от бойца ВСУ

    Назван необходимый размер вклада для пассивного дохода

    Пьяный россиянин посадил за руль машины 10-летнего сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok