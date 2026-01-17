Марочко оценил перспективы наступления на Конотоп

Марочко: Взяв Глухов, ВС России смогут наступать на Конотоп

Взятие Вооруженными силами (ВС) России Глухова позволит Российской армии начать наступление на Конотоп в Сумской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Успехи наших войск в районе населенного пункта Глухов в Сумской области, по сути, открывают новое направление на Конотоп. И сейчас наши военнослужащие ведут активные подготовительные мероприятия для того, чтобы сформировать буферную зону, которая обезопасит жителей Российской Федерации», — подчеркнул Марочко.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что российские войска расширяют буферную зону в Сумской и Харьковской областях Украины.