Спорт
13:53, 17 января 2026Спорт

Оценены шансы 18-летней россиянки Андреевой выиграть Australian Open

Букмекеры оценили шансы Андреевой выиграть Australian Open коэффициентом 20,00
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andy Wong / AP

Букмекеры оценили шансы российской теннисистки Мирры Андреевой выиграть Australian Open-2026. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Вероятность победы Андреевой на первом турнире серии «Большого шлема» в новом сезоне оценивается коэффициентом 20,00.
Букмекеры верят в проход россиянки в 1/8 финала Australian Open, коэффициент на это составляет 1,80. На выход Андреевой в 1/4 можно поставить за 2,50.

Ранее 17 января 18-летняя Андреева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде. В финале спортсменка победила представительницу Канады Викторию Мбоко в двух сетах — 6:3, 6:1.

Андреева — восьмая ракетка мира. В Аделаиде теннисистка выиграла четвертый турнир WTA в одиночном разряде.

Australian Open стартует 18 января. Общий призовой фонд турнира составит 111,5 миллиона австралийских долларов (почти 75 миллионов долларов). В 2025 году чемпионкой стала американка Мэдисон Киз.

    Оценены шансы 18-летней россиянки Андреевой выиграть Australian Open

