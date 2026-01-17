Реклама

Спорт
09:09, 17 января 2026Спорт

Россиянка Андреева выиграла турнир WTA

Россиянка Мирра Андреева выиграла турнир WTA в Аделаиде
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Zain Mohammed / Reuters

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в австралийской Аделаиде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале спортсменка встречалась с представительницей Канады Викторией Мбоко. Матч продлился два сета, россиянка уверенно обыграла соперницу со счетом 6:3, 6:1.

Перед финалом Андреева рассказала о необходимости обращения к психологу. «Она профи в этих делах, и мне даже интересно, что мне посоветует», — заявила теннисистка.

18-летняя Андреева — восьмая ракетка мира. В Аделаиде теннисистка выиграла четвертый турнир WTA в одиночном разряде.

